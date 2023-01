Capannoli, "bidoni distrutti e bottiglie in frantumi": la denuncia del sindaco contro i botti di Capodanno

"I festeggiamenti di fine anno e in particolare l'uso sconsiderato dei botti ci consegnano diversi danni a beni pubblici e non: bidoni dei rifiuti distrutti, bottiglie in frantumi nelle piazze e lungo le strade e altri danni che non sto ad elencare".

E' la denuncia che il sindaco di Capannoli Arianna Cecchini ha fatto a mezzo social network, su Facebook, con un post pubblicato un paio di giorni dopo Capodanno. "Ho sempre evitato ordinanze di divieto dell'uso dei botti su area pubblica - prosegue - ma queste conseguenze impongono in futuro una riflessione. Purtroppo la cattiveria e la mancanza di rispetto delle cose di tutti ha superato di gran lunga l'educazione e la consapevolezza delle conseguenze dei gesti 'pensati ad arte' per pubblicizzare le ganzate (fortunatamente) di pochi. A chi ha fatto queste bravate, che di sicuro relazionerà alle forze dell'ordine, dico di riflettere su quanto accaduto".

"Come ha detto il presidente Mattarella rivolgendosi ai giovani parlando della guida dell'auto '...il futuro è nelle vostre mani' - conclude il primo cittadino, rivolgendosi proprio ai ragazzi - vi dico che anche il territorio in cui vivete è nelle vostre mani e lo sarà in quelle dei vostri figli. Voglio sperare che situazioni del genere non accadano più e che i coetanei degli autori di questi gesti si indignino. Benvenuto 2023!".