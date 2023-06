Non si è fatta attendere la pioggia, oggi 30 giugno, in Provincia di Pisa. Ieri la Protezione Civile regionale ha diffuso l'allerta meteo arancione per temporali a partire dalle ore 12, per tutta la Toscana, fino alla mattina di domani, primo luglio. Cielo nero fin dalla prima mattina però, in particolare nel capoluogo, dove si sono verificati già importanti scrosci che hanno richiesto l'intervento dei Vigili del Fuoco di Pisa. Sono stati circa 20 le chiamate risolte dagli operatori, per piccoli allagamenti e due alberi caduti, nell'area intorno alla città. Non si sono al momento registrati disagi rilevanti.