Danni per il maltempo di settembre: prorogata la scadenza per chiedere contributi

E’ stato prorogato di una settimana il termine ultimo per attività commerciali e produttive per segnalare al Comune di Pisa i danni registrati in occasione degli eventi metereologici del 24, 25 e 26 settembre scorso per i quali la Regione Toscana ha approvato lo stato di emergenza.

Il modulo può essere inviato al Comune esclusivamente utilizzando la Pec comune.pisa@postacert.toscana. it entro giovedì 12 novembre (la precedente scadenza era il 5 novembre).

Le attività commerciali e produttive che hanno subito danni in quei tre giorni a causa del maltempo devono utilizzare l’apposito modulo per richiedere il contributo di immediato sostegno, scaricabile nella sezione Attività Produttive del sito del Comune.

Per ogni informazione è possibile contattare il Suap in orario di ufficio al numero di telefono 050.910111.