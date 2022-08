Toscana flagellata dal maltempo: decine di segnalazioni ai Vigili del fuoco

I Comandi dei Vigili del fuoco della Toscana sono a lavoro per i danni provocati dalla violenta ondata di maltempo che questa mattina, 18 agosto, si è spostata rapidamente dalla costa tirrenica verso l’interno della regione. Allo stato attuale la provincia che non è stata colpita è quella di Grosseto.

Ecco per ogni Comando il numero di richieste di interventi in corso e in attesa. Si tratta di numeri provvisori e destinati a salire mano a mano che le chiamate vengono trasmesse dal NUE 112 e ricevute e processate dai Comandi di competenza, sottolineano i Vigili del fuoco.

Elenco aggiornato alle ore 13:



LUCCA 41

MASSA CARRARA 28

LIVORNO 20

PISA 47

FIRENZE 51

AREZZO 24

SIENA 14

GROSSETO 1

PISTOIA 23

PRATO 22



Le zone maggiormente colpite sono Massa e Lucca, dove vi sono numerosi interventi per tetti divelti, alberi caduti, che richiedono lunghi tempi per la risoluzione. Per questo sono state richieste squadre del 115 provenienti da fuori regione.

(Nella foto un albero caduto sopra un camion a Pistoia)