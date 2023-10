Maltempo, alberi caduti e allagamenti: interventi dei Vigili del fuoco in provincia

Qualche disagio nella serata di ieri, 30 ottobre, in provincia di Pisa per l'intenso temporale che si è abbattutto sul territorio, con pioggia battente e forti raffiche di vento.

Dal Comando provinciale dei Vigili del fuoco fanno sapere che dalle ore 20 di lunedì sono stati effettuati 15 interventi riconducibili al maltempo, tra cui rimozione di alberi e rami, messa in sicurezza di coperture danneggiate dal vento e interventi per danni provocati dalla pioggia.