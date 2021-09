A San Giuliano Terme arriva Dantopoli, il gioco in scatola dedicato al 'Divin Poeta'

Per i 700 anni dalla morte di Dante il Comune di San Giuliano Terme, tramite la biblioteca comunale 'Uliano Martini' e l'archivio storico, ha voluto ricordare il sommo poeta con un'idea originale, pensata per i ragazzi e le scuole, ma adatta a tutte le età. Dantopoli, il gioco in scatola creato grazie al contributo della Regione Toscana, si ispira al ben più noto Monopoli, ma dedica tutte le caselle alla vita di Dante, con interessanti curiosità anche sulla storia di San Giuliano Terme.

"Giocando si conosce così non solo la storia e le opere di Dante Alighieri - commenta il vicesindaco con delega alla Cultura Lucia Scatena - ma soprattutto alcuni episodi della storia del Comune di San Giuliano Terme tramite i documenti conservati nell'archivio storico. Nonostante il paese di San Giuliano Terme sia stato fondato ben dopo la scomparsa di Dante Alighieri, nell'archivio storico sono conservati dei documenti che dimostrano la partecipazione del Comune alle celebrazioni dedicate al sommo poeta negli anniversari dall'Ottocento in poi. Questi episodi, importanti per la storia del Comune, sono la dimostrazione dell'attenzione dell'amministrazione locale per la cultura e la storia italiana e dell'importanza data alla partecipazione e condivisione di progetti non solo locali, cosa che si è protratta fino ai giorni nostri. Gli eventi raccontati dai documenti sono stati inseriti in un gioco in modo che la loro fruibilità sia alla portata di tutti, senza limitazioni di età o istruzione. Abbiamo ritenuto di inserire questa iniziativa nel cartellone del Settembre Sangiulianese".

"Lo scopo del progetto - conclude il sindaco Sergio Di Maio - è valorizzare i documenti dell'archivio e favorire una maggiore conoscenza della storia e del territorio sangiulianese tramite un mezzo che possa essere utilizzato da bambini e adulti e che possa diventare anche strumento didattico da proporre agli istituti scolastici, favorendo l'interazione e lo scambio con l'archivio storico e la biblioteca".

Il gioco in scatola sarà presentato all'interno del calendario del Settembre Sangiulianese giovedì 30 settembre alle 18 con una diretta sulla pagina Facebook della biblioteca e sarà distribuito alle scuole del territorio, con incontri dedicati al poeta e alla storia del Comune organizzati in collaborazione con la biblioteca e l'archivio storico.