Minorenni accusati di estorsione e rapina a coetanei di Pisa: scatta il Daspo

Accertamenti come per i 'grandi', perché molto gravi sono le accuse. La Squadra Mobile della Questura di Pisa, con il coordinamento della Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Firenze, ha chiuso nei giorni scorsi l'indagine con cui contesta a due minorenni della città reati come estorsione e rapina. I due sono già noti agli investigatori, tanto che in base allo storico e alle risultanze i giovanissimi sono stati riconosciuti di "elevata pericolosità sociale", tanto da comportare da parte del Questore l'adozione del 'Daspo Willy', che preclude ai due per un anno la frequentazione dei locali pubblici dove si sarebbero consumati i reati. Si tratta rispettivamente della zona stazione di Pisa e la via Litoranea di Marina di Pisa.

Un minore, secondo le indagini, si è reso autore di estorsione. L'episodio risale ad alcumi mesi fa: si sarebbe avvicinato ad un inerme coetaneo davanti un bar in piazza della Stazione, poi con atteggiamento aggressivo e minaccioso si sarebbe fatto consegnare la modesta somma di denaro che la vittima custodiva nel portafogli.

Il secondo minore invece è accusato di rapina aggravata dall'uso di un coltello, nei confronti di altro minore: approfittando della sua minorata difesa lo avrebbe derubato della catenina in oro. Il fatto è accaduto nei pressi di uno stabilimento balneare di via Litoranea a Marina di Pisa.

Di rilievo investigativo per le indagini, oltre al riconoscimento degli autori da parte delle vittime, ci sarebbero anche le attività di esame delle immagini delle telecamere del circuito cittadino e le 'tracce elettroniche' dei presunti autori. Ora i due minorenni devono difendersi dalle accuse al Tribunale per i Minorenni. In caso di violazione del divieto questorile rischiano un'ulteriore denuncia alla Procura della Repubblica Minorile.