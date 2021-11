Aggredisce l'arbitro dopo l'espulsione: Daspo per un 32enne

Un eccesso di adrenalina e agonismo durante una partita amatoriale è costato il Daspo a un cittadino romeno di 32 anni residente in centro a Pisa. L'uomo era stato precedentemente denunciato alla Stazione dei Carabinieri di San Giusto: la Questura, dopo aver valutato il caso, ha deciso di emettere la sanzione nei suoi confronti.

I fatti sono avvenuti lo scorso 20 ottobre durante l'incontro di calcio a sette fra Visignano e Rapid organizzato dall'Aics Pisa presso l'impianto sportivo di Limiti di Pontasserchio (frazione di San Giuliano Terme). Il romeno 32enne, contrariato da una scelta del direttore di gara, dapprima ha offeso e poi minacciato l'arbitro: alla vista del cartellino rosso, l'uomo ha reagito colpendo con un calcio il direttore di gara. La vittima ha dovuto fare ricorso alle cure mediche con una prognosi di sette giorni, poi è scattata la denuncia. Il protagonista dell'aggressione non potrà accedere ad alcun impianto sportivo sul territorio nazionale durante lo svolgimento di partite di calcio, anche se amichevoli. Il divieto riguarda società militanti in campionati nazionali professionistici e dilettantistici regolarmente iscritti alla Figc, anche i match disputati dalla nazionale e dalle squadre italiane in territorio europeo, e anche gli impianti sportivi del settore Calcio a 7 dell’ Aics.