Verso la chiusura della ruota panoramica in via Pietrasantina: "Grande partecipazione"

Chiuderà il prossimo 19 giugno la ruota panoramica situata presso il parcheggio di via Pietrasantina. "Per la prima volta - ha detto il presidente del Consiglio Comunale, Alessandro Gennai - la nostra città ha ospitato questa attrazione che costituisce un occasione in più per ammirare, per i nostri cittadini e per i turisti, da una prospettiva inedita, la nostra città. Inoltre è stato scelto questo mese perché ricorre il mese della disabilità". "In queste settimane - ha poi aggiunto l’assessore Sandra Munno - abbiamo organizzato, a questo proposito, insieme molte associazioni che si occupano di disabilità, delle viste gratuite alla ruota panoramica. Su 18 cabine 2 sono infatti a disposizione per disabili con un accesso specifico. Abbiamo avuto una grande partecipazione".

La ruota panoramica è alta 20 metri. Ogni cabina può portare 4 persone (costo 5 euro, 4 euro per i bambini sotto il metro e 20). L’orario è dalle 10 di mattina fino al tramonto.