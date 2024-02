Aeroporto di Pisa: nel 2023 scoperti oltre 2,4 milioni di euro non dichiarati

L'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli di Pisa rende noti i dati completi 2023 circa i controlli sui passeggeri dell'aeroporto Galilei di Pisa, operazioni svolte in collaborazione con il locale Gruppo della Guardia di Finanza. Uno dei contesti più impattanti è quello in materia di violazioni della normativa valutaria, con il rinvenimento complessivo di contante non dichiarato per un ammontare complessivo di 2.462.872 euro, con conseguente applicazione di 211 sanzioni amministrative per un totale di circa 59.500 euro. Le somme sequestrate ammontano a 105.530 euro.

L’intervento di maggior rilievo ha riguardato il sequestro amministrativo per violazione della Legge 7/2000 di 13 lingotti di oro puro (999‰) di 100 grammi ciascuno per un valore complessivo pari a 73.944 euro, recanti la punzonatura di una ditta orafa aretina. Nel corso del 2023 sono state presentate 61 dichiarazioni valutarie, con importi in ingresso pari a 1.608.530 euro (quasi il doppio rispetto al 2022) e in uscita pari a 342.672 euro.

Nell’ambito del contrasto ai traffici illeciti di sostanze stupefacenti sono stati redatti 64 verbali e sequestrati 123 grammi di cocaina, 88 di hashish e 50 di marijuana. E' stato inoltre fermato un cittadino nigeriano che tentava di introdurre in Italia quasi 1.300 grammi di eroina e oltre 100 grammi di cocaina, con la tecnica dei body packers, il cosiddetto 'ovulatore'.

Anche la lotta al contrabbando ha consentito il sequestro di 83 chili di tabacco con 109 verbali e sanzioni pari a 31.250 euro. Sono stati effettuati anche sequestri di medicinali illegali per oltre 200 pezzi, prodotti non rispondenti ai requisiti di sicurezza quali 49 chili di cosmetici, 6mila dispositivi medici, nonché 468 chili di alimenti. Inoltre, sono stati sequestrati articoli commerciali per contraffazione di noti brand di abbigliamento.

Nell’ambito del fenomeno della sotto fatturazione sono state emesse, per violazione dell’art. 303 del TULD, 142 sanzioni con un accertamento di maggiori diritti pari a 41.642 euro.