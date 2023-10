Il Comune di Cascina si conferma tra i più virtuosi in Toscana per quanto riguarda la raccolta differenziata dei rifiuti, confermandosi al di sopra dell’80% e risultando il migliore nella provincia di Pisa tra quelli sopra i 15.000 abitanti (dati relativi all’anno 2022). La percentuale, secondi i numeri raccolti dall’Agenzia Regionale Recupero Risorse, è arrivata all’80,8%, con un incremento di 0,12 punti percentuali rispetto al 2021.

"Vedere queste percentuali è un motivo di soddisfazione per l’amministrazione comunale - ha commentato il sindaco Michelangelo Betti - La conferma del superamento dell’80% è segno dell’impegno e del lavoro degli uffici comunali ma anche di tutti i cittadini che condividono il porta a porta, al di là di alcuni maleducati e incivili. La sfida è quella di crescere ancora e andare verso l’obiettivo del 90%: per riuscirci servirà del tempo e anche una revisione del sistema, ma i risultati raggiunti con un +11% rispetto alla media provinciale e un +15% su quella regionale danno la dimensione del risultato raggiunto, con buone prospettive per il futuro".

Una conferma importante per Cascina, dunque, intenzionata a diffondere ulteriormente le buone pratiche per crescere ulteriormente. "Un buonissimo risultato per il quale voglio ringraziare i cittadini - ha aggiunto l’assessore all’ambiente Paolo Cipolli - Vorrei sottolineare anche il consolidamento negli anni di questo dato, un fatto per niente scontato e che conferma che i buoni comportamenti stanno diventando strutturali e ripetibili nel tempo. Certamente non ci adagiamo sugli allori ma continueremo a lavorare affinché questo dato possa migliorare ancora".

Nonostante gli ottimi risultati raggiunti, restano ancora delle zone d’ombra cui porre rimedio, con il fenomeno degli abbandoni che rischia di inficiare il buon lavoro fatto dai cittadini e dagli enti coinvolti. "Insieme a questi dati positivi - ha concluso Cipolli - continuiamo purtroppo a registrare situazioni poco edificanti sul territorio con abbandoni e il non corretto conferimento nel servizio porta a porta: su questo siamo al lavoro come ufficio ambiente insieme alla Polizia Municipale e alla stessa Geofor. Sono stati individuati alcuni punti critici sui quali stiamo già intervenendo dialogando direttamente con i cittadini di queste zone".