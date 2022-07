Continua la ripresa del traffico aereo: a giugno il 'Galilei' ha superato i 500mila passeggeri

Anche il mese di giugno conferma la crescita del traffico negli aeroporti di Pisa e Firenze, registrando il transito di oltre 750mila passeggeri. Nel confronto con lo stesso periodo del 2021, l’incremento è superiore al 250%, ma ancora inferiore del 10% rispetto ai dati pre-pandemia del 2019. Nei primi sei mesi dell’anno, negli aeroporti di Firenze e Pisa sono transitati 2,8 milioni di passeggeri. Prendendo in considerazione solo gli ultimi tre mesi, infatti, si nota un’evidente e progressiva riduzione del gap nel confronto con gli stessi periodi del 2019. Dal -22% di aprile, al - 15% di maggio fino al -10% di giugno.

Nonostante la coda lunga della nuova variante del Covid-19, anche il tasso di riempimento dei voli (load factor) rispecchia il trend di ripresa sopracitato. A giugno, infatti, si è attestato a 85,5%, di circa 2 punti percentuali inferiore rispetto allo stesso periodo pre-pandemico. Seppur siano state molte le riattivazioni dei collegamenti in occasione della ripartenza della stagione estiva, anche il numero di movimenti non raggiunge i livelli del 2019. Nonostante ciò, continua a crescere il numero di voli nel confronto con i mesi precedenti. Il divario, infatti, con i livelli pre-pandemia diminuisce passando da -7% di maggio a -6% di giugno. Se si guarda a giugno 2021, invece, il rialzo si attesta a oltre +110%.

"Da inizio anno, ogni mese notiamo con grande piacere e un po’ di stupore, la rapida ripresa dei volumi del traffico aereo che sembrava inimmaginabile solo dieci mesi fa. Per questo motivo siamo particolarmente impegnati nell’implementare e nell’investire in nuovi servizi e iniziative per poter garantire la miglior esperienza ai nostri viaggiatori" ha affermato il Presidente di Toscana Aeroporti Marco Carrai.

Aeroporto 'Galileo Galilei' di Pisa. Il traffico dell’aeroporto di Pisa, nel mese di giugno, ha superato i 505mila passeggeri, un dato che testimonia la vitalità dello scalo 'Galileo Galilei', confermato anche dalla crescita di oltre il 220% rispetto a giugno 2021. Rispetto ai livelli record del 2019, il traffico del mese di giugno è in calo del 9%.