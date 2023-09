Marina di Pisa, per Confcommercio "stagione estiva sottotono, -30% di presenze"

"Questa estate abbiamo registrato un calo delle presenze, sicuramente al di sotto delle aspettative rispetto agli ultimi due anni". Non esita a parlare di "una stagione sottotono" la presidente del direttivo Confcommercio Marina di Pisa Barbara Benvenuti sull'andamento della stagione turistica a Marina di Pisa.

"Possiamo indicare un 30% di presenze in meno, un calo generalizzato che coinvolge sia le attività commerciali che quelle di ristorazione, ed è la prima volta dal post pandemia. Sicuramente le condizioni meteo non ci hanno aiutato, il clima estivo è arrivato soltanto dalla metà di giugno e la stagione è partita in ritardo. Inoltre la ripresa dei viaggi all'estero verso mete internazionali, l'aumento dei prezzi e l'inflazione che ha ridotto la capacità di spesa sono stati determinanti per la scelta, da parte di molte famiglie e turisti, di trascorrere le vacanze in altre destinazioni o di rinunciarvi completamente. Una congiuntura che ci ha inevitabilmente penalizzato", è l'analisi della professinosta.

Tra gli aspetti positivi Benvenuti evidenzia però "la presenza di turisti stranieri, soprattutto francesi, in aumento rispetto al passato, segno che la località è diventata una destinazione conosciuta e apprezzata anche in altri paesi. Da parte nostra cerchiamo di garantire standard di accoglienza elevati investendo in qualità e nuovi servizi. Marina di Pisa è un elemento di punta per il turismo del territorio e del Litorale pisano, caratterizzata da un contesto unico che permette di trascorrere momenti di relax e benessere. Noi imprenditori siamo pronti a fare la nostra parte per promuovere e valorizzare il nostro territorio".