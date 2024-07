Mentre è in corso alla Camera dei Deputati la discussione sul cosiddetto 'ddl sicurezza', l'Unione Inquilini lancia una mobilitazione nazionale che tocca anche Pisa, dove ieri, mercoledì 10 luglio, davanti alla Prefettura, rappresentanti del sindacato a livello locale e nazionale, insieme a Una Città in Comune, hanno espresso la loro preoccupazione in merito all'articolo 8 del suddetto disegno di legge che, in caso di conversione in legge, andrebbe a modificare alcune norme in materia di occupazione abusiva di immobili.

I motivi della contrarietà alla norma da parte dell'Unione Inquilini

"L'intero testo mira all'annientamento del dissenso e all'articolo 8 si criminalizzano coloro che occupano per necessità stabili pubblici, privati in abbandono e alloggi pubblici. Il governo se la prende con i poveri e con chi li difende e non contro il racket delle organizzazioni criminali che prospera nei loro affari sporchi grazie all'assenza di risposte sociali da parte dello Stato", si legge in una lettera aperta alla città firmata dall'Unione Inquilini.

"Noi non vogliamo negare il diritto di proprietà, ma chiediamo che lo Stato, per farlo, non sposti questa tutela su un piano penale e repressivo come espresso dall'articolo 8, ma che la faccia rimanere su un piano civilistico, bilanciandola con un altro diritto fondamentale, come quello alla casa - afferma l'avvocata Giulia Contini dell'Unione inquilini - il governo invece colpirà con pene dai 2 ai 7 anni chi occupa, ma ignora le 6 milioni di persone in povertà assoluta nel nostro paese con 650 mila famiglie che sono in graduatoria per una casa popolare, le 200mila famiglie che ogni anno vengono sfrattate, di cui il 90% per morosità e i 170 mila nuclei sui quali pendono pignoramenti perché impossibilitate a pagare il mutuo".

"Ma il Governo non si ferma alla persecuzione dei poveri: con il ddl sicurezza si vuole colpire anche il dissenso con pene previste per gli attivisti che si organizzano a sostegno dei precari della casa. Basterà organizzare un picchetto antisfratto, costruire una cassa di resistenza per finire in carcere - si legge in un altro passaggio della lettera aperta - ricordiamo che quando si sostiene una occupazione o si fa un picchetto contro uno sfratto, gli attivisti non agiscono contro il diritto di proprietà che la costituzione riconosce, nella sua funzione sociale, i difensori per i diritti umani intervengono a difesa di quei nuclei che la legge e i trattati affermano abbiano diritto a forme di protezione".

"La normativa è inoltre scritta in modo vago: si finirebbe per colpire anche le persone sfrattate che prima avevano un titolo di occupazione e poi sono rimaste senza, perché prevede sanzioni per chi detiene o occupa l'immobile, cosa che apre a fattispecie ulteriori. Senza contare che si prevedono forme di valutazione di abitabilità dell'occupazione svolte in prima battuta non da un giudice, ma dalle forze di polizia, con uno stravolgimento del sistema attuale che toglie tutele e diritti sia dal punto di vista procedurale che sostanziale", commenta ancora Contini, a cui fa eco Claudio Lazzeri, avvocato dell'Unione Inquilini Pisa: "Una normativa così scarna che prevede la sua interpretazione da giudice a giudice perché non c'è una sentenza della Cassazione, capace di creare grandi disparità distretti diversi. Chiediamo dunque l'attenzione delle forze politiche per avere una interpretazione della norma diversa da come è scritta adesso e uniformità nell'applicazione, che inoltre non dovrebbe essere così repressiva".

"Le sanzioni, che saranno penali e non amministrative, colpirebbero anche casi in cui la non legittimità dell'occupazione di una casa derivi unicamente da questioni di successioni contrattuali: anche per questi casi sono state avviate pratiche dell'Ufficio Casa che colpiscono nuclei familiari composti da donne sole con bambini o persone con invalidità: in caso di esecuzione della decadenza queste casistiche finirebbero in emergenza abitativa", spiega Lazzeri, che propone anche una soluzione.

"Nell'ultimo incontro avuto con il sindaco Conti e l'assessore Bonanno ho proposto di pubblicizzarne le funzioni dell'Agenzia Casa, che attualmente in questa città non funziona, ai pluriproprietari di immobili, spiegando loro che il Comune si sarebbe potuto far carico totalmente delle spese d'affitto garantendo quindi l'entrata ai proprietari e ad affittuati terzi, con un regolare contratto di locazione, di avere una casa gratuitamente. Una spesa che per il Comune sarebbe sicuramente inferiore rispetto a quella che attualmente sostiene per mantenere interi nuclei abitativi nei bed&breakfast, costata 1,4 milioni di euro solo lo scorso anno".

L'emergenza abitativa a Pisa e l'appello di Una Città in Comune

"Pur essendo una norma nazionale impatterà fortemente sul nostro Comune, da anni investito da un'emergenza abitativa, in cui lo sfratto è stato praticato con estrema disinvoltura - commenta Claudio Tongiorgi di Una Città in Comune - il fatto che questa norma sia stata proposta dalla stessa parte politica che amministra Pisa aumenta la nostra preoccupazione. Ci chiediamo anche a livello comunale quali siano le priorità e quale l'attenzione posta da questa parte politica all'emergenza abitativa e abbiamo presentato una mozione, sollecitando consiglio e giunta comunale a farsi portavoce al governo per ottenere risposte anche a livello nazionale. Con 330 milioni di euro tagliati dal fondo nazionale abitativo e della morosità incolpevole e 520 milioni di euro investiti per una nuova base militare proprio nella nostra città, infatti, ci sembra che le priorità del governo guardino altrove. Ci auspichiamo che il Comune di Pisa faccia la sua parte per sostenere il diritto alla casa di tutte le persone".

Secondo gli ultimi dati, aggiornati al 31 dicembre 2023, a Pisa i nuclei familiati in emergenza abitativa albergati sono 67, di cui 25 composti da persona singola e 42 comprendenti donne con minori, per un totale di 187 persone di cul 100 adulti e 87 minori.

Un convegno nazionale in Parlamento con il relatore speciale ONU

"L'Italia ha sottoscritto i trattati internazionali in materia di salvaguardia dei diritti umani, il Diritto alla casa sancito dall'articolo 11 del 'Patto Internazionale sui Diritti Economici, Sociali e Culturali' - recita il paragrafo finale della lettera - l'Italia ha l'obbligo di impedire lo sfratto senza passaggio da casa a casa per chi non ha reddito sufficiente per il libero mercato, è malato, ha minori in casa, è anziano. Per questo di recente Unione Inquilini ha scritto al Relatore Speciale delle Nazioni Unite sul Diritto a un Alloggio Adeguato per chiedere un intervento sul Governo italiano". Venerdì 12 luglio alle 10 in Parlamento a Roma si terrà dunque un convegno organizzato dall'Unione Inquilini che affronterà le questioni poste dall'articolo 8 del 'ddl sicurezza' con la convocazione di tutto l'arco parlamentare e con la presenza del Relatore Speciale Onu.