Decesso del dottor Bettini in Alta Val di Cecina: in corso le procedure di sostituzione

L’Asl Toscana nord ovest, a seguito dell’improvviso decesso del dottor Giancarlo Bettini, avvenuta lo scorso 27 febbraio, medico di medicina generale nell’ambito territoriale di Pomarance e Castelnuovo Val di Cecina, al fine di garantire la continuità dell’assistenza ai suoi pazienti si è immediatamente attivata affidando un incarico di sostituzione per 30 giorni, a partire dal 1 marzo, alla dottoressa Laura Rivieri.

Nel frattempo la Asl ha avviato le procedure per l’assegnazione di un incarico provvisorio a decorrere dal 31 marzo fino alla copertura dell’incarico definitivo, che verrà effettuato nei tempi e modalità stabilite dalle norme nazionali e regionali. Per facilitare la cittadinanza, gli assistiti in carico al dottor Bettini verranno assegnati direttamente al medico che assumerà l’incarico provvisorio senza dover effettuare alcun cambio e, fino al 31 marzo, potranno rivolgersi alla dott.ssa Laura Rivieri. Con la stessa procedura saranno assegnati al medico che assumerà l’incarico provvisorio a partire dal 31 marzo, il cui nominativo sarà comunicato al termine dell'espletamento delle procedure.

Con l’occasione, la Asl esprime il proprio cordoglio alla moglie e ai familiari del dottor Giancarlo Bettini, un professionista molto conosciuto e apprezzato in tutta l’Alta Val di Cecina.