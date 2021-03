Coronavirus, approvato il nuovo decreto: Pasqua blindata e le regole per le visite a parenti e amici

Le regioni in zona gialla passeranno automaticamente in arancione. E' una corsa contro il tempo per frenare i contagi

Dal 3 al 5 aprile tutta l'Italia sarà in zona rossa, compresi quindi i giorni di Pasqua e Pasquetta, per arginare l'aumento dei contagi e dei ricoveri ospedalieri. Dopo la riunione di oggi con regioni ed enti locali, il Consiglio dei ministri ha approvato il decreto legge con la nuova stretta anti Covid: sarà una Pasqua in rosso per gli italiani, sul 'modello Natale'. Tra le norme inserite anche quella che prevede che tutte le regioni in area gialla passino in arancione a partire da lunedì prossimo. Le nuove restrizioni anti covid saranno valide dal 15 marzo al 6 aprile: il nuovo decreto legge sostituisce il Dpcm entrato in vigore solo pochi giorni fa, il 2 marzo.

Nel decreto legge con le misure di contrasto al Coronavirus entrano anche congedi parentali, diritto allo smart working e bonus baby sitter per gli autonomi, fa sapere il ministro per le Pari opportunità e la famiglia Elena Bonetti. I congedi "saranno retroattivi dal 1 gennaio 2021 e retribuiti al 50% sotto i 14 anni. Dai 14 ai 16 saranno usufruibili senza retribuzione". Il bonus per autonomi, operatori sanitari e forze dell'ordine è invece "fino a 100 euro a settimana".

Pasqua in lockdown: 3, 4 e 5 aprile tutta Italia in zona rossa

Nei giorni 3, 4 e 5 aprile, per le festività di Pasqua, "disponiamo una zona rossa di carattere nazionale, naturalmente eccetto le regioni in zona bianca", ha detto il ministro della Salute, Roberto Speranza, alle regioni. L'orientamento alla zona rossa per la Pasqua era già emerso in precedenza come ipotesi e il summit di oggi ha confermato in maniera operativa questa opzione.

In sintesi: