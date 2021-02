Coronavirus, in vigore il nuovo decreto di Draghi: le misure

Stop agli spostamenti verso abitazioni private in zona rossa, consentiti invece in ambito regionale in zona gialla e comunale in quella arancione

E' entrato in vigore oggi, 24 febbraio, il primo decreto legge del Governo Draghi sul Covid pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale. Il testo del decreto 23 febbraio 2021 n. 15 detta i parametri per le zone bianche, gialle, arancioni e rosse. Confermato il divieto di visite nelle abitazioni private nelle zone rosse.

Il testo del decreto legge 23 febbraio 2021 pubblicato in Gazzetta Ufficiale

Sono denominate: a) "Zona bianca", le Regioni, di cui al comma 16-sexies, nei cui territori l'incidenza settimanale di contagi è inferiore a 50 casi ogni 100.000 abitanti per tre settimane consecutive e che si collocano in uno scenario di tipo 1, con un livello di rischio basso; b) "Zona arancione", le Regioni, di cui ai commi 16-quater e 16-quinquies, nei cui territori l'incidenza settimanale dei contagi è superiore a 50 casi ogni 100.000 abitanti e che si collocano in uno scenario di tipo 2, con livello di rischio almeno moderato, nonché quelle che, in presenza di una analoga incidenza settimanale dei contagi, si collocano in uno scenario di tipo 1 con livello di rischio alto; c) "Zona rossa", le Regioni di cui al comma16-quater, nei cui territori l'incidenza settimanale dei contagi è superiore a 50 casi ogni 100.000 abitanti e che si collocano in uno scenario di tipo 3, con livello di rischio almeno moderato; d) "Zona gialla" le Regioni nei cui territori sono presenti parametri differenti da quelli indicati alle lettere a), b), c).



Nell'articolo 2 ci sono le norme sugli spostamenti: