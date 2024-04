I finanzieri del Comando Provinciale di Pisa, nell’ambito dell’intensificazione dei servizi di controllo economico del territorio, sono intervenuti nel corso di una serata musicale in un locale di Castelfranco di Sotto, al fine di verificare il corretto assolvimento degli obblighi previsti in materia di diritti d’autore. In particolare, i militari della Compagnia di San Miniato, hanno proceduto al controllo nei confronti di 2 deejay impegnati nella serata, risultati essere entrambi privi della licenza rilasciata dalla Siae, necessaria per poter prestare tale attività di intrattenimento, a qualsiasi titolo.

Gli approfondimenti hanno consentito di riscontrare la riproduzione di brani musicali presumibilmente scaricati in modo illecito e privi del contrassegno Siae da parte di uno dei disc jockey, il quale è stato denunciato alla Procura della Repubblica di Pisa per l’ipotesi di reato di cui all’art. 171 ter della Legge 633/1941, cioè proprio il mancato rispetto della legge sulla protezione del diritto d'autore.

L’esito dell’operazione delle Fiamme Gialle sanminiatesi ha consentito di segnalare i DJ e gli organizzatori dell’evento all’ufficio Siae, per l’irrogazione delle sanzioni amministrative di competenza rispetto alle irregolarità riscontrate e insieme a quelle previste per le violazioni della normativa sul lavoro. Il totale monetario ammonta a di euro 12.683 euro, che potranno divenire 17.033 se il contribuente non ottempererà nei tempi previsti.

Durante il controllo, infatti, è stata riscontrata anche la presenza di 3 lavoratori intenti a gestire il flusso di ingresso al locale alla porta d’accesso, sistemare l’ambiente esterno al locale e distribuire bevande agli avventori. Gli accertamenti operativi hanno permesso di appurare la presenza di 2 lavoratori in nero ed un lavoratore irregolare, in quanto impiegato in mansioni diverse da quelli contrattuali, riscontrando per quest’ultimo la mancanza di pagamenti tracciati per diverse mensilità. Complessivamente, dall’inizio dell’anno, le Fiamme Gialle pisane hanno individuato 43 lavoratori 'in nero' o irregolari e sanzionato 16 datori di lavoro, operanti nei settori della ristorazione e turistico-ricettivo, che li avevano assunti senza provvedere a regolarizzare la loro posizione previdenziale ed assistenziale.