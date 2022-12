Un defibrillatore a La Gabella in memoria di Pietro Cei

Per ricordare Pietro Cei, recentemente scomparso, la moglie Isa, i figli Andrea e Federico e i nipoti Francesco e Chiara hanno donato alla comunità di Calci un Defibrillatore automatico esterno (Dae), inaugurato ieri pomeriggio, giovedì 22 dicembre, al centro commerciale de La Gabella.

"Volevamo ricordarlo con un qualcosa di concreto - ha sottolineato Andrea Cei - lui che da imprenditore si è sempre impegnato per il territorio. Con l’amministrazione comunale abbiamo poi concordato di installare il Dae a La Gabella, frazione che fino ad oggi ne era sprovvista".

Della manutenzione del nuovo Dae si occuperà d’ora in poi l’amministrazione comunale, che già ha in carico gli altri apparecchi salvavita disseminati in Valgraziosa, così da garantirne sempre la piena efficienza.

"Ho un caro ricordo di Pietro - le parole del sindaco Massimiliano Ghimenti - la cui scomparsa ha colpito tutta la comunità. Ringraziamo la famiglia Cei per questo bellissimo pensiero che è soprattutto un dono prezioso e concreto a beneficio di tutta la comunità calcesana. E la ringraziamo anche per aver accettato la proposta dell'amministrazione di collocarlo nella frazione più popolosa, che ne era sprovvista. Un ulteriore gesto di generosità".