Bocca di Serchio ha di nuovo il suo defibrillatore

Nella mattina di oggi, domenica 5 giugno, è stato riposizionato il defibrillatore presso la Casina dei Pescatori a Bocca di Serchio, in vista della stagione estiva che sta entrando nel vivo. L'evento con annessa alzabandiera della Spiaggia del Parco e della Pace, si è svolto alla presenza del sindaco di San Giuliano Terme Sergio Di Maio, del sindaco di Vecchiano Massimiliano Angori e dell'assessore alle Politiche del Volontariato vecchianesi Mina Canarini.

L'apparecchio infatti, donato alcuni anni fa dall'Ente Parco Naturale Migliarino San Rossore Massaciuccoli, viene manutenuto e reso funzionante grazie alla Associazione dei Fruitori Boccadiserchio. Fruitori anche loro presenti all'iniziativa odierna e a cui vanno i più sentiti ringraziamenti dell'amministrazione per il loro operato a beneficio del territorio. "La sinergia tra le nostre istituzioni e associazioni di volontariato locale, anche in questo caso a tutela della salute pubblica, si conferma imprescindibile valore aggiunto per la nostra Comunità" afferma Angori.