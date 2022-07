Nuove imprese: apre 'Deiana Parrucchieri' a San Prospero

Da dipendente a titolare per rilevare un salone di acconciatura a San Prospero, nel comune di Cascina. E' questa la sfida di Andrea Deiana, che a 33 anni decide di gestire in proprio l'attività in cui lavorava da dipendente. Nasce così 'Deiana Parrucchieri', salone uomo e donna in via Tosco-Romagnola 1787 che nei giorni scorsi ha visto la visita dell'assessore Bice Del Giudice, accompagnata dal responsabile area pisana Simone Romoli di Confesercenti Toscana Nord e dalla consulente settore Start Up & Sviluppo Stefania Micco, che ha accompagnato Andrea nella nuova avventura.

"Stiamo vivendo un periodo di ripartenza con la pandemia non ancora sconfitta - ha commentato l'assessore Del Giudice - ma questo non ferma l'entusiasmo di tanti imprenditori, molti dei quali giovani, che continuano ad aprire nuove attività nel nostro territorio. Mi fa piacere che quest'ultima apertura sia nella frazione di San Prospero, un tratto di Tosco-Romagnola per la quale abbiamo già previsto a settembre un incontro con tutte le attività commerciali proseguendo la fase di ascolto già aperta nel centro storico di Cascina ed a San Frediano".

"Siamo davvero soddisfatti di questa nuova avventura imprenditoriale che vede protagonista un giovane - aggiunge il responsabile area pisana di Confesercenti Toscana Nord Simone Romoli - al quale abbiamo dato il nostro supporto tecnico sia nella fase di apertura che dal momento dell'inizio attività. Siamo sicuri che Andrea, anche per la sua esperienza, avrà ottimi risultati e per questo gli formuliamo il nostro più grande in bocca al lupo".