Cooperazione internazionale: delegazione di Pontedera in visita a Capo Verde

Nell'ambito del percorso sulla cooperazione internazionale, che favorisce reciproco incontro tra le comunità, conoscenza e scambio culturale e sociale, una delegazione di Pontedera è in visita in questi giorni a Capo Verde. Il Comune è infatti gemellato col municipio capoverdiano di Brava (l'accordo fu sottoscritto nel novembre dello scorso anno) e le isole di Capo Verde fanno parte della ampia rete del Festival Sete Sois Sete Luas, che ha base proprio a Pontedera e che opera in un continuo dialogo artistico con Paesi del Mediterraneo e del mondo lusofono. Il percorso con la Repubblica capoverdiana, dalla cultura creola afro-portoghese, fu avviato dalla visita a Pontedera, avvenuta nel 2019, del presidente Jorge Carlos Fonseca.

Nella delegazione è presente il vicesindaco di Pontedera Alessandro Puccinelli, che, assieme al direttore del Sete Sois Sete Luas Marco Abbondanza, sta incontrando rappresentanti istituzionali ed esponenti del mondo della cultura locale. Prima tappa a São Felipe, isola di Fogo, dove Puccinelli, Abbondanza e due musicisti spagnoli hanno incontrato il sindaco Nuias Silva ed alcune funzionarie assieme al console di Spagna, Fernando Criado Cuadra. "Il sindaco ci ha ringraziato per il ritorno a Sao Felipe visto che ricorre il centenario della fondazione della città - ha spiegato Puccinelli - siamo stati accolti con calore ed amicizia e abbiamo effettuato alcuni scambi di idee sulle possibili collaborazioni tra le comunità, con possibilità e opportunità reciproche. La presenza del console spagnolo è stata particolarmente importante, perchè la diplomazia si mette a disposizione per dare seguito a contatti e rapporti che vengono stretti. Si tratta di relazioni internazionali veramente di grande spessore e interesse".

Altra tappa col comune gemellato, quello di Brava. Presenti la delegata del sindaco, Ivone Cardoso e l'assessore Mario Soares, ai quali sono stati consegnati anche dei gadget realizzati in collaborazione con Ecofor. Assieme a Puccinelli e Abbondanza anche la cantante pontederese Paola Bivona. "Anche in questo caso grande calore e amicizia - racconta ancora Puccinelli - manteniamo un continuo e costante contatto a distanza di un anno dal gemellaggio. Abbiamo parlato di progetti e iniziative comuni sulle quali Pontedera può dare il suo contributo e un sostegno fattivo. Accanto a questo c'è ovviamente l'interscambio culturale. Grazie a Sete Sois Sete Luas c'è stata una collaborazione tra musicisti locali, quelli spagnoli e la nostra Paola Bivona, che si sono già esibiti in concerto mettendo insieme le varie componenti artistiche".