Delegazione dello Stato del Montenegro in visita a Pontedera

Una delegazione dello Stato del Montenegro, in viaggio verso Firenze per impegni istituzionali presso la Regione Toscana, si è trattenuta presso la rappresentanza consolare del Montenegro che ha sede in Pontedera. Ad accogliere la delegazione, il Console Onorario del Montenegro in Toscana, Alessandro Giannanti, ed il Vicesindaco di Pontedera, Alessandro Puccinelli.

La delegazione era guidata dall’Ambasciatrice in Italia del Montenegro, Milena Sofranac Ljubojevic, dal segretario di Stato con delega al turismo, Ivana Djurovic, e dal presidente del Consiglio sociale dello Stato Pedrag Mitrovic. L’obiettivo della visita è il confronto ed il rafforzamento dei rapporti economici, turistici e logistici tra lo stato del Montenegro e la Regione Toscana. In particolare sono stati organizzati incontri specifici per il settore agroalimentare, tecnologia dell’informazione e comunicazione, cura della persona e benessere e turismo, con particolare riferimento ai collegamenti aeroportuali.

Per Pontedera, che ospita da anni la rappresentanza consolare del Montenegro in Toscana, è stato un particolare onore poter accogliere e salutare la nutrita delegazione, che ha colto l’occasione per una cordiale visita auspicando di poter rafforzare i legami con il territorio, anche grazie alla presenza del Consolato stesso.