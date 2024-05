Tappa a Pisa per la delegazione di Taiwan guidata dal maestro Hong Tao-Tze

Nella mattinata di giovedì 9 maggio il sindaco di Pisa Michele Conti e l’assessore alla cultura Filippo Bedini hanno ricevuto a Palazzo Gambacorti una delegazione dell’Accademia Qigong Tai Ji Men, guidata dal suo ottantenne maestro dottor Hong Tao-Tze, una celebrità in tutto il mondo di lingua cinese, alla guida di Tai Ji Men, una delle più grandi 'menpai' di Taiwan, istituzioni che segnano profondamente la tradizionale cultura cinese. Il dottor Hong, dopo Pisa, proseguirà per Torino, dove riceverà il Premio Internazionale della Pace al Salone Internazionale del Libro, e per Roma, dove parlerà in Senato e incontrerà il Santo Padre.

Nel corso dell’incontro, che ha visto esibizioni della cultura, del canto e delle arti marziali da parte della delegazione di Taiwan, Conti e Bedini, dopo aver ascoltato le parole del maestro Hong Tao-Tze, hanno avuto l’onore di suonare la 'Campana della Pace e dell’Amore', un’antica campana cinese che il dottor Hong propone di suonare ad autorità politiche, religiose e culturali del mondo intero esprimendo simbolicamente un auspicio di pace.

Le 'menpai' non sono a rigore organizzazioni religiose, anche se hanno un chiaro radicamento nelle tradizioni taoiste e buddhiste, ma scuole che insegnano insieme arti marziali, canto, danza, qigong, meditazione e principi morali. Le arti marziali non sono l’unica attività di Tai Ji Men, ma i suoi giovani allievi hanno vinto diverse medaglie d’oro alla Coppa del Mondo di Wushu (il nome cinese più usato per il Kung Fu). Le performance di Tai Ji Men sono state inserite nel programma culturale di grandi eventi sportivi, tra cui le Olimpiadi di Sydney e le Universiadi di Taiwan.

Le grandi 'menpai' come Tai Ji Men, che ha oltre diecimila membri a Taiwan, hanno una proiezione internazionale - il dottor Hong ha fondato diversi centri negli Stati Uniti - e tipicamente creano istituzioni culturali e umanitarie per promuovere una cultura e una educazione alla pace fondata sui tradizionali valori cinesi di armonia e rispetto della natura. Il dottor Hong ha fondato negli Stati Uniti la Fowpal, Federazione per la Pace e l’Amore nel Mondo, che ha organizzato eventi in oltre cento Paesi ed è diventata una presenza familiare alle Nazioni Unite. Il dottor Hong ha speso diversi anni per proporre alle Nazioni Unite l’istituzione di una Giornata Internazionale della Coscienza, un valore fondamentale nella tradizione da cui proviene.

Nel 2019 i suoi sforzi sono stati coronati da successo con un voto dell’Assemblea Generale delle Nazioni Unite, e da allora la Giornata Internazionale della Coscienza si celebra ogni anno il 5 aprile. Tra coloro che hanno suonato la Campana si annoverano capi di Stato e premi Nobel per la pace, tra cui il Dalai Lama e il presidente del Costa Rica Oscar Arías. Recentemente è stata suonata a Istanbul anche dal Patriarca Bartolomeo della Chiesa Ortodossa.