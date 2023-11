Cittadinanza onoraria a Romeo Anconetani: c'è l'ok della giunta

Dopo i riconoscimenti attribuiti a Klaus Berggreen e Henrik Larsen, due calciatori che hanno contribuito a scrivere da protagonisti assoluti una fetta dell'epopea del Pisa Sporting Club a cavallo degli anni '80 e '90 dello scorso secolo, la giunta comunale ha messo nero su bianco il documento che dà il via libera al conferimento della cittadinanza onoraria all'architetto di quella favola che ha fatto innamorare una provincia intera. Romeo Anconetani, il 'Presidentissimo' del sodalizio nerazzurro dal 1978 al 1994, sarà cittadino onorario della nostra città.

Nella delibera approvata all'unanimità dal sindaco Michele Conti e da tutta la sua squadra si legge "visto che sotto la guida di Anconetani, tra il 1978 e il 1994 la formazione del Pisa Calcio arrivò a disputare sei campionati di Serie A. Anconetani prendendo la squadra in C, in quattro stagioni riuscì a portarla sino alla massima categoria: centrò subito la promozione in cadetteria al suo primo anno di presidenza, nel 1978-1979, infine ottenne la A nel 1981-1982, dopo tredici anni dall'ultima apparizione nerazzurra nella massima serie".

"La stagione successiva il Pisa, sotto Anconetani, si guadagnò l'undicesimo posto finale, miglior risultato della sua storia nei campionati a girone unico; dall'anno dopo iniziò una lunga 'altalena' tra la A e B, che si concluse nel campionato 1990-1991 con l'ultimo torneo in Serie A. In questi anni Anconetani portò inoltre il Pisa, per la prima e fin qui unica volta, alle semifinali di Coppa Italia nell'edizione 1988-1989. La sua gestione si chiuse al termine dell'annata 1993-1994 quando, in poche settimane, dapprima la sconfitta nello spareggio salvezza contro l'Acireale determinò la retrocessione nerazzurra in Serie C. Fu la fine di quella che è passata alla storia, per quanto concerne il calcio pisano, come Era Anconetani".

E ancora: "Anconetani portò a Pisa calciatori già famosi a livello internazionale, come Klaus Berggreen o la Scarpa d'oro della stagione 1981-1982 Wim Kieft, e contribuì a lanciare allenatori come Mircea Lucescu. Curò poi rapporti internazionali tra il club nerazzurro e altre società estere, organizzando diverse amichevoli e tournée in tutto il mondo. Per due volte ottenne di partecipare con la sua squadra al Torneo Anglo-Italiano e acconsentì di far disputare a Pisa la fase finale di diverse edizioni della Mitropa Cup - che i nerazzurri vinsero per due volte, nel 1985 e nel 1988 - organizzando anche una speciale Supercoppa Mitropa".

"Anconetani ebbe peraltro un ruolo di rilievo nel panorama delle TV private. La trasmissione condotta da Massimo Marini per 50 Canale, 'Parliamo con Romeo', fino al 1994 fu l'unico esempio di un presidente ospite ma in realtà co-conduttore televisivo; Anconetani rispondeva in diretta alle telefonate dei tifosi, spesso istituendo veri e propri giochi a premi. La trasmissione fu per anni strumento di comunicazione tra il presidente e la tifoseria, arrivando a essere tra le più seguite della Toscana".

"Ritenuto, per quanto sopra esposto, di proporre al Consiglio Comunale il conferimento della cittadinanza onoraria a Romeo Anconetani": l'atto verrà quindi messo al voto dei consiglieri nella prossima seduta dell'assemblea cittadina, prevista per lunedì 13 novembre.