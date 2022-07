'Un albero per San Giuliano': il Comune termale punta sulla forestazione urbana

Con la Delibera di Giunta n. 170 del 23 giugno 2022, l’amministrazione comunale ha approvato il disciplinare tecnico 'Un albero per San Giuliano Terme'. Tale progetto, che rappresenta un’importante novità nel comune termale, è volto ad incrementare il patrimonio arboreo del territorio, promuovendo la donazione di alberi. "Il coinvolgimento di soggetti nelle politiche di forestazione urbana diventa strategico perché consente di sensibilizzare l’opinione pubblica nei confronti dell’importanza degli spazi verdi e della componente arborea e, allo stesso tempo, di poter usufruire del loro contributo" afferma l’assessore alla Politiche per l’ambiente, Filippo Pancrazzi.

"Diamo un'opportunità ai cittadini di San Giuliano Terme di contribuire al patrimonio comune e a tutti i benefici che derivano dalla presenza degli alberi - afferma il sindaco Sergio Di Maio, che aggiunge - la novità, che da una forte caratterizzazione a questa iniziativa, è che, per chi volesse, ci sarà la possibilità di dedicare la pianta ad una persona tramite l’apposizione di una targa come previsto nel disciplinare stesso". Per l’adesione è necessario presentare formale istanza in carta semplice con una delle seguenti modalità: con PEC all'indirizzo comune.sangiulianoterme@postacert.toscana.it oppure a mano o tramite raccomandata A/R indirizzata agli uffici del protocollo.