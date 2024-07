Litorale, partiti i lavori per la demolizione dell'ex ristorante

Iniziati lunedì mattina a Marina di Pisa i lavori di demolizione della struttura lungo la via Litoranea che ospita l’ex ristorante 'Giardino di Poppa'. L’area, che si trova a confine tra Marina e l’inizio di Tirrenia, è di proprietà del Comune di Pisa che in passato l’aveva affidata in concessione alla società, revocandola poi nel 2021 per inadempimenti del contratto e per realizzazione di opere abusive. La struttura ormai in stato di abbandono e oggetto di abusi, per cui la società è stata condannata dal Tribunale al pagamento dei danni, era stata inoltre interessata nel 2023 da un incendio che aveva messo in pericolo lo spazio verde in cui è inserita. I lavori di rimozione e bonifica, per l’importo di oltre 40mila euro, sono stati affidati ad una ditta specializzata che si occuperà della demolizione del manufatto, della rimozione e smaltimento dei rifiuti, oltre al ripristino, alla pulizia e alla messa in sicurezza dell’intera area.

“Con il mese di luglio - dichiara il sindaco Michele Conti - verrà portata a termine l’opera di demolizione e di bonifica dell’area lungo la litoranea all’inizio dell’abitato di Tirrenia, dove si trova la struttura ormai fatiscente che un tempo ospitava il ristorante. Un intervento che si aggiunge ai molti fatti dall’amministrazione comunale, tra cui la rimozione di diverse baracche in zona Calambrone, il recupero dell’area verde ex Ciclilandia a Tirrenia e il restyling delle piazze di Marina, in funzione di una riqualificazione graduale e complessiva del litorale. L’area si trova proprio accanto al portale che segna l’ingresso del Bagno Lido, realizzato negli anni ’30 dall’ingegnere Federigo Severini, un portale vincolato dalla Soprintendenza e di valore storico-architettonico: un altro elemento che arricchisce di importanza storica un’area di pregio, come il bellissimo viale della Litoranea che scorre lungo l’abitato e conduce alle spiagge. Tutti i frequentatori del litorale e degli stabilimenti balneari, nelle prossime settimane arrivando a Tirrenia, troveranno l’area riqualificata e restituita al decoro che merita”.