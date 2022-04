In partenza dal 'Galilei' con oltre 43mila euro nel bagaglio a mano

Aveva 43.460 euro in contanti nascosti nel bagaglio a mano. A finire nei guai una cittadina della Repubblica Dominicana in partenza dall'aeroporto 'Galilei' di Pisa per la Spagna, dove risiede. La donna è stata fermata dai funzionari dell’Agenzia delle Accise, Dogane e Monopoli (ADM) in servizio presso lo scalo pisano, in collaborazione con il gruppo della Guardia di Finanza di Pisa.



Il denaro era nascosto tra i vestiti, in pacchetti di plastica sottovuoto.La passeggera ha usufruito del pagamento dell’oblazione immediata previsto dall’art. 7 comma 1 del D.Lgs n. 195/2008 e ss.mm., provvedendo contestualmente al pagamento dell’importo di 5.019 euro.