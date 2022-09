Alla guida sotto effetto di alcol: denuncia e patente ritirata

Nell’ambito dei servizi straordinari di controllo del territorio, predisposti, in particolare, nel fine settimana per il contrasto alla malamovida, i Carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Pisa hanno effettuato numerosi controlli in materia di guida in stato di ebbrezza alcolica o sotto assunzione di sostanze stupefacenti.



Sono stati effettuati, pertanto, posti di controllo sia nelle zone del centro cittadino sia sulle principali arterie di comunicazione di Pisa.

Sono risultati positivi all’alcol, tramite prova etilometrica, 4 conducenti che presentavano un’alcolemia superiore ai limiti consentiti dalla legge, mentre un quinto, sorpreso in possesso di hashish, si è rifiutato di sottoporsi agli specifici accertamenti sanitari.

Tutti i conducenti, ai quali è stata ritirata la patente di guida, sono stati denunciati all'autorità giudiziaria.