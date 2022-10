Non rispetta il divieto di ritorno nel comune di Pisa: denunciato due volte in poche ore

Un cittadino italiano non residente nel Comune di Pisa, al quale, nello scorso mese di luglio, era stata notificata la misura di prevenzione del foglio di via obbligatorio con divieto di ritornare nel comune di Pisa per tre anni, nella serata di giovedì scorso è stato controllato, a distanza di poche ore, da due diverse pattuglie di Carabinieri e, pertanto, denunciato ben due volte.

L’uomo è stato controllato una prima volta, nel tardo pomeriggio, nei pressi di Corso Italia dalla pattuglia della Stazione Carabinieri di Calci, nell’ambito di un servizio di controllo del territorio nel centro città, e, successivamente, in tarda serata, nei pressi della stazione ferroviaria dalla pattuglia della Stazione Carabinieri di Pisa Porta a Mare, durante un servizio di perlustrazione nell’ambito del territorio di competenza.