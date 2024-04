Pontedera, alla guida sotto l'influenza di alcol: due denunciati

I Carabinieri della Compagnia di Pontedera, nella notte tra sabato 6 e domenica 7 aprile, hanno denunciato in stato di libertà due persone per il reato di guida in stato di alterazione psico-fisica dovuta all’abuso di sostanze alcooliche.



Nel dettaglio i militari dell’Aliquota Radiomobile, impegnati nel controllo alla circolazione stradale, in particolar modo nelle aree dove sono presenti diversi locali d’intrattenimento e presso le arterie stradali dove il flusso veicolare nel fine settimana è intenso fino alle prime luci dell’alba, hanno proceduto in due circostanze separate al controllo di due conducenti alla guida dei propri veicoli in evidente stato di alterazione dovuto all’assunzione di alcool.



Sottoposti agli accertamenti, sono risultati positivi, uno con un tasso alcolemico nel sangue di 1.77 g/l e l’altro con un tasso di 0,94 g/l, entrambi dunque oltre il limite consentito dalla legge.

Per quanto accertato, i conducenti sono stati deferiti in stato di libertà alla competente autorità giudiziaria per guida sotto l’influenza dell’alcool. La patente di guida è stata ritirata ad uno dei due conducenti, in quanto l’altro al momento ne risultava sprovvisto.