Chiusi in casa fra escrementi e acqua vecchia: scatta la denuncia per abbandono di animali

Abbandonati in casa, fra escrementi e acqua stantìa. I Carabinieri della Compagnia di Volterra sono intervenuti in un'abitazione di un comune della zona di competenza, insieme al personale dell’Asl. La segnalazione giunta al Comando parlava di un abbaiare di cani protratto per giorni.

Durante il sopralluogo, i militari hanno constatato il grave stato di abbandono in cui si trovavano tre animali domestici: all’interno dell’appartamento erano presenti un cane ed un gatto, che circolavano liberamente tra feci ed urine, con la sola presenza di due piccole ciotole di acqua di colore verdastro. Nel cortile, vi era la presenza di un altro cane, chiuso in una gabbia e circondato dalle proprie feci ed urine. Anche in questo caso con la sola presenza di una piccola ciotola di acqua nelle vicinanze.

Ad esito dell'accertamento il proprietario di casa è stato segnalato all’Autorità Giudiziaria per il reato di abbandono di animali.