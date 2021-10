Terricciola, caos rifiuti: mancanze nella raccolta e abbandoni sul territorio comunale

Cassonetti non svuotati, abbandono di rifiuti sul territorio comunale e un servizio di spazzamento stradale a dir poco inefficiente. La condizione attuale a Terricciola non è più tollerabile: è questa la denuncia che i consiglieri Matteo Arcenni, Filippo Fiorentini, Elena Baldini Orlandini e Sauro Colombini muovono all'amministrazione comunale di Terricciola.

"Malgrado le nostre segnalazioni e la presentazione nel corso del 2021 di ben 3 interrogazioni che invitavano l’amministrazione ad affrontare la criticità e procedere con azioni nei confronti sia della società che gestisce il servizio di raccolta dei rifiuti e spazzamento sia verso coloro che abbandonano rifiuti sul nostro territorio, non vi sono stati miglioramenti. Ma anzi la situazione sta peggiorando".

"I cassonetti rotti sono stimati in circa il 30% - proseguono i consiglieri comunali - e il parziale ritiro dei rifiuti porta non solo a un disagio per la cittadinanza e a un degrado generalizzato, ma principalmente a importanti rischi per la salute pubblica. E' inaccettabile uno scempio del genere. Per questo motivo, abbiamo presentato l’ennesima interrogazione, attraverso la quale poniamo delle domande a chi sarebbe già dovuto intervenire per scongiurare questo caos rifiuti".

"Quali azioni sono state intraprese nei confronti della società che gestisce il servizio per risolvere le criticità riscontrate?" si chiedono Arcenni, Fiorentini, Baldini Orlandini e Colombini. "Chi è preposto al controllo sulla regolarità del servizio di raccolta rifiuti e sullo stato dei cassonetti? Quali sono le azioni che si intende adottare per bloccare il dilagare dei rifiuti abbandonati? Non è forse opportuno provvedere ad applicare le penali nei confronti della società che svolge il servizio? Domande di buon senso, che meritano una risposta celere".