Rifiuti pericolosi abbandonati a Vecchiano: denunciato imprenditore edile

Si è conclusa nelle scorse settimane una importante operazione compiuta dagli agenti della Polizia Municipale di Vecchiano scaturita dal controllo pressochè giornaliero di zone del territorio comunale particolarmente soggette all'abbandono dei rifiuti.

Nel corso di due giornate consecutive sono stati rinvenuti, lungo una strada vicinale in località 'la Barra', frazione di Nodica, un primo abbandono di rotoli di coperture di 'onduline in vetroresina', ognuna di oltre 3 metri di lunghezza ed un secondo scarico, rinvenuto il giorno successivo sempre nel medesimo luogo, di circa 1250 kg di lastre di 'eternit', parzialmente avvolte in teli di nylon. La posizione e la quantità di tali rifiuti, potenzialmente molto pericolosi per la salute pubblica e lo stato del materiale, che in alcuni punti appariva deteriorato, hanno imposto l'immediato sequestro dei rifiuti e l'avvio delle operazioni di rimozione e messa in sicurezza degli stessi in collaborazione con i tecnici dell'ufficio Ambiente del Comune e con i responsabili del Centro raccolta Geofor di Vecchiano.

Contemporaneamente la Polizia Municipale si è concentrata sull'attenta visione dei filmati delle numerose telecamere di videosorveglianza presenti sul territorio, riuscendo ad individuare l'autocarro che aveva trasportato sia le onduline in vetroresina che le lastre di eternit. Grazie all'alta risoluzione dei filmati, si è potuto accertare con sicurezza che i rifiuti abbandonati avevano alcune caratteristiche morfologiche del tutto paragonabili al materiale trasportato dall'autocarro, che è risultato di proprietà di una ditta edile con sede a Viareggio, specializzata in lavori edili di copertura immobili.

Il titolare della ditta, convocato presso il Comando della Polizia Municipale, è risultato non avere alcuna autorizzazione, non solo al trasporto di rifiuti pericolosi, ma anche alla gestione dei propri rifiuti non pericolosi di cantiere. A seguito di quanto accertato, per l'imprenditore edile è scattata la denuncia alla Procura per gestione non autorizzata di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi e per l'abbandono degli stessi in concorso con una persona sconosciuta (l'autista dell'autocarro rimasto ad oggi ignoto); l’imprenditore rischia l'arresto da 6 mesi a due anni, l'ammenda fino a 26.000 euro e la confisca del veicolo a seguito dell'eventuale sentenza di condanna per tali reati. E' in corso l' Ordinanza comunale che imporrà lo smaltimento definitivo, tramite ditta autorizzata, di tutti i rifiuti abbandonati, nonchè il pagamento delle spese sostenute fino ad ora per la messa in sicurezza dell'ingente quantitativo di eternit.

“Ringraziamo per la consueta solerzia gli agenti della Polizia Municipale di Vecchiano, che non solo hanno rinvenuto e fatto correttamente smaltire i rifiuti pericolosi abbandonanti, ma hanno anche rintracciato il responsabile dell’abbandono. Un lavoro di controllo ambientale del territorio costante e sempre più proficuo, volto a scoraggiare queste azioni incivili. Grazie ancora ai nostri agenti da parte di tutta la nostra comunità” hanno commentato il sindaco Massimiliano Angori e l’assessore all’Ambiente, Mina Canarini.