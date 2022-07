In centro con arnesi per lo scasso e abbigliamento rubato: denunciato ed espulso

Si aggirava tra i vicoli del centro storico in modo sospetto. E' stato così sottoposto ad un controllo da parte del Nucleo Volanti della Polizia di Stato di Pisa un tunisino di 22 anni. Il giovane, oltre a detenere vari arnesi atti allo scasso, è stato trovato in possesso anche di alcuni capi di abbigliamento probabilmente rubati, sui quali sono in corso accertamenti. Il 22enne è stato denunciato e immediatamente sottoposto a procedimento espulsivo.