Viaggiano in auto con arnesi per lo scasso: cinque denunciati

I Carabinieri della Stazione di Fauglia, coadiuvati dai colleghi dell’Aliquota Radiomobile di Pontedera, hanno denunciato in stato di libertà cinque persone per possesso ingiustificato di grimaldelli e oggetti idonei allo scasso.

A Fauglia i militari hanno notato un veicolo, mai visto prima, parcheggiato in una piazzetta del centro abitato e con a bordo cinque uomini.





Dall’identificazione degli occupanti è emerso che erano già stati segnalati all’Autorità giudiziaria per reati contro il patrimonio, mentre dalla perquisizione veicolare sono spuntati fuori alcuni attrezzi idonei a forzare serrature e infissi, oltre a diversi guanti e piccole torce elettriche.Le cinque persone sono state condotte presso la caserma dei Carabinieri di Fauglia dove, terminate le formalità di rito, sono stati denunciati in stato di libertà.