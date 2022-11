Controlli nel settore della caccia: sequestrate armi e munizioni e ritirato il tesserino

I Carabinieri della Compagnia di Pisa, con la collaborazione dei colleghi del Gruppo Carabinieri Forestale di Pisa, nell’ambito di un ampio e articolato servizio, inizialmente programmato nell’ottica della prevenzione e repressione delle condotte irregolari dell’attività di caccia, hanno denunciato una persona per detenzione di arma da fuoco modificata e/o alterata e per omessa custodia di armi.

Nello specifico, questa persona, mentre si muoveva a bordo della propria auto, è stato sorpresa con un fucile da caccia privo della custodia e con l’otturatore in apertura, poggiato sul sedile anteriore sinistro del veicolo. Inoltre, all’interno della vettura sono state rinvenute una cartucciera con relative cartucce inesplose, una pistola a salve con relativo munizionamento e diverse cartucce inesplose per fucile sparse sul tappetino anteriore dell’auto lato passeggero. Il successivo controllo, eseguito presso l’abitazione della persona denunciata, che risultava in possesso di regolare licenza di caccia, ha consentito di rinvenire una carabina calibro 22, modificata mediante l’applicazione di un silenziatore artigianale, privo di marca e matricola, che è stata posta sotto sequestro.

Inoltre, all'interno dell'abitazione sono state controllate ulteriori armi, tutte regolarmente detenute, molte delle quali però erano custodite in diversi punti e non, come previsto, all'interno di un armadio metallico. Per tale motivo tutte le armi in possesso dell’uomo sono state sequestrate, insieme al ritiro della licenza di

porto di fucile uso caccia ed al tesserino venatorio. Per tali motivi è stata formalizzata la denuncia per i reati di detenzione di arma da fuoco modificata e/o alterata e per omessa custodia di armi, oltre all’applicazione della sanzione amministrativa per:

- aver trasportato un fucile da caccia non in custodia a bordo di autoveicolo;

- aver omesso di effettuare la segnatura della giornata di caccia sul tesserino venatorio;

- aver praticato l’attività di caccia a meno di 100 metri da immobili e fabbricati adibiti ad abitazione ed a meno di 50 metri dalla strada.