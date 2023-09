COntrollato dai Carabinieri della Sezione Radiomobile di Pisa, nel territorio di riferimento, un casolare abbandonato, rintracciando al suo interno due cittadini di origini nordafricane.



I due avevano con se' la somma in contanti di 940 euro e varie dosi di cocaina, eroina e hashish sequestrate insieme al denaro, ritenuto provento di spaccio.I due sono stati denunciati in stato di libertà all’Autorità Giudiziaria per detenzione di stupefacente ai fini di spaccio, in concorso.