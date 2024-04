Con coltelli a bordo di un'auto rubata: tre persone denunciate

Sottoposte a controllo dai Carabinieri della Compagnia di Pisa, nella notte del 25 aprile, tre persone che stavano viaggiando a bordo di un'auto.

I militari, eseguiti gli accertamenti del caso, hanno constatato che il mezzo risultava rubato e, eseguita la perquisizione personale e veicolare, hanno trovato, nella disponibilità di due degli occupanti del mezzo un coltello della lunghezza di 14 cm, un coltello da cucina lungo 21 cm e un coltello a serramanico lungo 23 cm.

I tre sono stati così deferiti in stato di libertà alla competente autorità giudiziaria per ricettazione e due per porto abusivo di armi od oggetti atti ad offendere.

Successivamente l’autovettura è stata restituita al legittimo proprietario.