Hashish e coltello: denunciato 39enne

Fermato e controllato nella tarda serata di ieri, 29 luglio, nel centro città, dai Carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Pisa, un cittadino 39enne di nazionalità marocchina che è stato trovato in possesso di un coltello della complessiva lunghezza pari a 16 cm di cui 7 di lama. L'uomo aveva con se' anche una modica quantità di hashish. E' stato quindi segnalato in stato di libertà all’autorità giudiziaria per porto abusivo di armi ed oggetti atti ad offendere e segnalato alla Prefettura quale assuntore di sostanze stupefacenti