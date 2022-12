Viaggia con un coltello nascosto sotto il sedile dell'auto: denunciato

Denunciate dai Carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Pisa due persone, la prima per porto di armi o oggetti atti ad offendere e la seconda per falsa attestazione a un pubblico ufficiale sull’identità personale.



Nel dettaglio i militari hanno denunciato la prima persona poiché, controllata nel centro di Pisa, è stata sorpresa in possesso di un coltello a serramanico della lunghezza di circa 18 centimetri, che nascondeva sotto il sedile della propria auto.

Sempre nel centro città, i Carabinieri hanno denunciato la seconda persona poiché, durante il controllo, essendo sprovvista di documenti, forniva informazioni false circa la propria identità; i militari, tuttavia, a seguito di successive verifiche, sono riusciti a risalire alla reale identità della persona.