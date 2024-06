In macchina con un coltello a serramanico: denunciato

I Carabinieri della Compagnia di San Miniato hanno denunciato in stato di libertà una persona per porto abusivo di armi atte ad offendere.

I militari dell'Arma infatti, durante un servizio dedicato agli accertamenti nel settore della circolazione stradale in un comune della zona del Cuoio, hanno controllato un uomo alla guida della propria autovettura sorpreso poi in possesso di un coltello a serramanico con una lama appuntita di circa 26 cm, che non aveva titolo a portare.

Al termine degli accertamenti, pertanto, il giovane è stato segnalato all’autorità giudiziaria.