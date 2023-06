Degrado e vandalismo all'ex ufficio decentrato di Putignano: "Da 5 anni il Comune non interviene"

"Da giugno 2018, quando l'attuale sindaco vinse le elezioni del suo primo mandato, l'ufficio comunale decentrato di Putignano ha visto un lento declino fino al completo abbandono attuale". Il consigliere comunale Marco Biondi (Pd) denuncia lo stato di abbandono e degrado in cui versa la struttura. "All'interno di questo edificio realizzato dall'architetto Carmassi vi aveva sede l'ufficio decentrato, che erogava numerosi servizi per i cittadini, tra i quali l'anagrafe e parte dello stato civile, e la sede del Consiglio Territoriale di Partecipazione n. 3, organismo cancellato dall'attuale amministrazione".

"Dopo la cancellazione degli organismi di partecipazione questa amministrazione in 5 anni non è stata ancora capace di far partire altri enti - sottolinea Biondi - Al piano primo del fabbricato si svolgevano, infatti, le assemblee pubbliche e le sedute del CTP3, unico tentativo di creare un collegamento tra il Comune e le esigenze dei cittadini nei vari quartieri, promuovendo la partecipazione. Prima del CTP era sede, fino alla loro soppressione per le città con meno di 250mila abitanti, della Circoscrizione n. 3".

Il consigliere di opposizione prosegue: "In questi anni si è visto cosa ha voluto dire cancellare la partecipazione, con scelte cadute sulla testa dei cittadini senza una possibilità di concertazione e di discussione. All’interno dell’immobile era stata ricavata anche una biblioteca di quartiere con interessanti libri della storia dei quartieri, tra cui rari su Coltano. Biblioteca e libri ormai inaccessibili e lasciati a prendere la polvere, nell’abbandono più completo". "Oggi ho segnalato alla Polizia Municipale e agli uffici comunali competenti lo stato di degrado in cui si trova l'immobile, con vetri rotti e sicuramente, tramite queste aperture, sono state fatte delle intrusioni. Rimango sconcertato di come si sia potuto lasciare marcire una realtà importante per il territorio e un presidio del Comune".