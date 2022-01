San Giuliano Terme, la denuncia: "Ritardi nella consegna della posta"

"Ho atteso molto, con la speranza che la situazione migliorasse, che fosse contingente, legata alle conseguenze del Covid. Ma, purtroppo, così non è stato e sono costretto a farlo presente dopo le tante segnalazioni di disservizi e ritardi dovute al mancato recapito di posta da parte degli operatori a numerosi utenti del Lungomonte, della Valdiserchio e non solo". Così Angiolo Bernardi, consigliere comunale a San Giuliano Terme e segretario del circolo Pd del Lungomonte.





"Molto spesso gli addetti ai lavori - prosegue Bernardi - non si vedono proprio a fare il giro di consegna, a volte addirittura per decine di giorni, e quando passano portano tutta la posta non recapitata dove spesso sono presenti avvisi di, creando di fatto ulteriori disagi ai malcapitati utenti.Considerato che la consegna della posta è fra i servizi pubblici di estrema necessità, chiediamo che sia ripristinato quanto prima unche non lasci indietro nessun utente, soprattutto i più fragili".