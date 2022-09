Calci e sputi dopo essere stata scoperta a rubare: denunciata una donna

Grande lavoro degli uomini del Nucleo di Polizia di Prossimità della Polizia municipale, che nel pomeriggio di sabato 17 settembre hanno bloccato tempestivamente una donna italiana che aveva tentato di rubare alcuni capi di abbigliamento nel negozio Champion di Corso Italia. L’attenzione degli agenti è stata richiamata dalle grida di una commessa del negozio, che cercava di trattenere la 40enne, che si era impossessata di alcune maglie strappando i relativi dispositivi antitaccheggio e cercando di uscire dall’esercizio commerciale.

La donna, non contenta, ha anche opposto resistenza fisica agli agenti intervenuti, spintonandoli e sputando in faccia ad uno di essi. La donna è stata quindi accompagnata in comando per il fotosegnalamento, in quanto sprovvista di documenti, e denunciata a piede libero per tentato furto e resistenza e violenza a pubblico ufficiale. La merce è stata restituita alla titolare del negozio. La 40enne era già nota alle forze dell’ordine per analoghi episodi (rapine improprie ed aggressioni nei confronti delle forze dell’ordine) avvenuti fuori provincia.