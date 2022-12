Ruba a una parrucchiera, la polizia scientifica la smaschera: denunciata

La polizia ha denunciato alla Procura della Repubblica una giovane donna pisana, pluripregiudicata, per il reato di furto aggravato in danno di un esercizio commerciale, un negozio di parrucchiera del centro. La titolare qualche settimana fa aveva trovato la porta infranta da un tombino e constatato che era sparito il fondo cassa, circa 50 euro, ed un gioiello in oro. La Polizia, allertata dalla titolare, è intervenuta sul posto con una pattuglia e gli agenti della Scientifica. I successivi accertamenti tecnici hanno consentito di addebitare l'evento alla donna denunciata, nonostante si fosse introdotta all'interno travisata da un cappuccio per tentare di sfuggire alle telecamere.