Vede i militari e getta via involucri di cocaina: scatta la denuncia

Bloccata dai Carabinieri della Compagnia di Pisa una persona nordafricana che, alla vista dei militari, aveva tentato la fuga dopo aver gettato a terra 13 involucri di colore bianco contenenti cocaina, per un peso di 7 grammi.

Una volta fermata, è stata sottoposta ad accertamenti più specifici, risultando destinataria del provvedimento di divieto di dimora nella provincia di Pisa, tuttora in corso. E' scattata la denuncia in stato di libertà.