Fugge alla vista degli agenti: aveva eroina e cocaina

Individuato ieri sera, 10 gennaio, in via Gramsci, da una Volante della Polizia di Stato che stava effettuando controlli in zona stazione, un soggetto sospetto che alla vista degli agenti si è dato alla fuga, per essere poi fermato in via Mascagni.

L'uomo, un cittadino georgiano, è stato trovato in possesso di due dosi di eroina e cocaina. Pertanto è stato deferito in via amministrativa per uso personale di stupefacenti.