Fermato con eroina in zona stazione: denunciato 22enne

Ad ottobre il ragazzo era stato arrestato dalla Polizia di Massa per fatti analoghi. Avviate le pratiche per l'espulsione

Continuano i consueti servizi della Polizia di Stato nella zona della stazione ferroviaria di Pisa. Stavolta a cadere nella rete degli investigatori della Squadra Mobile è stato un tunisino appena 22enne.

Dopo un servizio di osservazione, il giovane è stato sottoposto a controllo; la perquisizione sul posto ha consentito di scovargli addosso 6 grammi di eroina, non ancora suddivisa, che gli avrebbe consentito di piazzare sul mercato almeno 20 dosi.



Il tunisino è stato portato in Questura, fotosegnalato e denunciato per il reato di detenzione ai fini di spaccio.Ad ottobre scorso era stato arrestato per fatti analoghi dalla Polizia di Stato di Massa. Avviate nei suoi confronti le pratiche