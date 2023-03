Scoperte a rubare cibo e cosmetici nel supermercato: due donne denunciate

Nella serata di giovedì 9 marzo, poco prima dell'orario di chiusura, una pattuglia della Squadra volanti della Questura è intervenuta al supermercato Esselunga di Pisanova, dopo la segnalazione di tentato furto da parte di due donne. La coppia originaria della Bulgaria aveva nascosto nelle proprie borse prodotti alimentari e cosmetici, molti dei quali danneggiati per strappare i dispositivi antitaccheggio, per un ammontare di circa 150 euro. Gli agenti, dopo aver perquisito le due donne, hanno scoperto la merce trafugata, che è stata restituita al supermercato. Poi hanno scortato la coppia in Questura per le operazioni di fotosegnalamento e denuncia alla Procura della Repubblica per furto aggravato in concorso ai danni di esercizio commerciale.